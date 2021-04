Rosyjski myśliwiec przechwytuje amerykański samolot zwiadowczy. Nagranie trafiło do sieci

Rosyjski myśliwiec MiG-31 został wysłany do eskorty amerykańskiego samolotu rozpoznawczego nad Oceanem Spokojnym. RC-135 miał zbliżać się do rosyjskich granic. To kolejny taki incydent w ostatnim czasie.

Jak informuje Interfax, powołując się na oświadczenie rosyjskiej armii, rosyjskie wojsko wysłało myśliwiec MiG-31, aby eskortować amerykański samolot zwiadowczy nad Oceanem Spokojnym. Do incydentu doszło po ogłoszeniu przez Rosję, że wycofa wojska z ukraińskiej granicy po manewrach, które zaniepokoiły społeczność międzynarodową. Rosyjska armia wykryła nad neutralnymi wodami amerykański samolot, który miał zmierzać w kierunku granicy. „Aby zidentyfikować cel powietrzny i zapobiec naruszeniu granicy państwowej Federacji Rosyjskiej, wysłano myśliwca MiG-31 z sił obrony powietrznej wschodniego okręgu wojskowego" – czytamy w oświadczeniu armii. Rosjanie odeskortowali amerykański samolot Załoga rosyjskiego myśliwca miała zidentyfikować samolot jako samolot rozpoznawczy Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych RC-135 i eskortowała go nad wodami Oceanu Spokojnego. twitter Akcja zakończyła się sukcesem Rosjan. Rosyjski odrzutowiec wojskowy wrócił na swoje macierzyste lotnisko po tym, jak amerykański samolot odwrócił się od granicy.

