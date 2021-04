Francja. Atak nożownika na komendzie policji. Nie żyje jedna osoba

W Rambouillet pod Paryżem nożownik zaatakował i śmiertelnie ranił kobietę – informuje Reuters. Do ataku doszło na lokalnej komendzie policji. Z informacji Reutera wynika, że zaatakowana kobieta to pracownica administracyjna. Pierwsze doniesienia mówiły jednak, że ofiara to policjantka.

Informację podaną przez agencję potwierdził także minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin. Reuters pisze, powołując się na BFM TV i Europe 1, że zaatakowanej kobiety nie udało się uratować. Do ataku doszło ok. godz. 14:20 w korytarzu miejscowego komisariatu. Jak wynika ze wstępnych informacji, motywy napastnika nie są znane. W trakcie zdarzenia został on postrzelony i obezwładniony przez funkcjonariuszy. BFM TV informuje, że napastnik jest obywatelem Tunezji. Niektóre francuskie media podają, że napastnik nie przeżył. Minister jedzie na miejsce ataku Reuters informuje ponadto, że na miejsce ataku zmierza minister Gerald Darmanin, a także premier Francji. Miejscowy prokurator wszczął z kolei śledztwo w sprawie tragedii. Rambouillet znajduje się ok. 50 km od stolicy kraju – Paryża. Jest to niewielkie miasto liczące ok. 25 tysięcy mieszkańców.