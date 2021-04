Pijany nauczyciel zabrał uczniów do klubu ze striptizem. Został wyrzucony z zawodu

Brytyjski nauczyciel informatyki podczas wycieczki szkolnej na Kostarykę zabrał uczniów w wieku 16-18 lat do klubu ze striptizem. Do zdarzenia doszło w lipcu 2019 r. 55-latek pozwolił swoim uczniom spożywać alkohol, a kiedy sam się upił, zaczął grozić swoim podopiecznym. Mężczyzna zaczął się również agresywnie zachowywać w stosunku do kierowniczki wycieczki oraz obnażył się przed kobietą.

Nauczyciel zabrał uczniów do klubu ze striptizem. Stracił pracę

Jego zachowanie było na tyle bulwersujące, że został wcześniej odesłany do domu – relacjonuje BBC. Miesiąc po zdarzeniu nauczyciel został zwolniony za swoje zachowanie. Wcześniej pracował w prywatnej placówce przez 12 lat. Semestr w szkole kosztuje tam niemal 5 tys. funtów.

Decyzję ws. 55-latka podjęła również Agencja Regulacji Nauczania, która zakazała mężczyźnie wykonywania zawodu na czas nieokreślony. Były pedagog może ubiegać się o ponowne rozpatrzenie sprawy i uchylenie zakazu, ale dopiero po trzech latach. Uznano, że jego zachowanie było niedopuszczalne i stanowiło zagrożenie dla uczniów, a dodatkowo mogło zdyskredytować zawód nauczyciela.

