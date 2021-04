Alber Elbaz nie żyje. Miał 59 lat

O śmierci projektanta poinformowała w niedzielę grupa Richemont, szwajcarski holding działający w branży dóbr luksusowych, który ma w swoim portfolio marki takie jak Cartier, Chloé czy Montblanc. „Z wielkim szokiem i niezmierzonym smutkiem przyjąłem informację o nagłej śmierci Albera” – napisał w oświadczeniu prezes Tichemont Johann Rupert. Oficjalnie nie podano przyczyny śmierci projektanta, ale tabloidy donoszą, że chorował w ostatnim czasie na COVID.

Z Maroka do USA i Paryża

Pochodzący z Maroka Alber Elbaz wyemigrował do Nowego Jorku, by tam rozpocząć karierę w przemyśle modowym. W 1996 przeprowadził się do Paryża, by pokierować marką Guy Laroche. Yves Saint Laurent wybrał go na dyrektora artystycznego Rive Gauche, ale Elbaz stracił tę posadę w 1999 roku, gdy firma weszła do portfolio Gucciego.

Największe sukcesy Marokańczyk święcił podczas współpracy z marką Lanvin, którą nawiązał w 2001 roku Pod jego rządami w fotelu dyrektora artystycznego dom mody zyskał nowe życie. Współpracę zakończono w 2015 roku, kiedy to Elbaz stracił posadę.

Projektant gwiazd

W kreacjach spod igły Albera Elbaza chodziły największe gwiazdy Hollywood, takie jak Natalie Portman. Meryl Streep w 2012 roku odbierała Oscara za rolę Margaret Thatcher w złotej sukni jego projektu. – Suknie Albera dla Lanvin to jedyne, w których czuję się sobą. Albo nawet lepiej – komplementowała aktorka.