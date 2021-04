Von der Leyen odniosła się do afery z jej udziałem. Przypomniała o Konwencji stambulskiej

Prezydent Turcji w marcu ogłosił, że jego kraj wycofa się z konwencji stambulskiej. Krótko po tej deklaracji do Ankary poleciała Ursula von der Leyen, a o jej wizycie rozpisywały się media na całym świecie. Teraz szefowa Komisji Europejskiej powróciła do tych wydarzeń, odnosząc się do incydentu, jaki miał miejsce w trakcie spotkania z Recepem Erdoganem.