Nieoficjalnie: Atak na saudyjski tankowiec na Morzu Czerwonym

Jak informuje Reuters i potwierdza profil Conflict News, na Morzu Czerwonym, w okolicach portu w mieście Yanbu mogło dojść do ataku na tankowiec NCC DAMMAM pływający pod banderą Arabii Saudyjskiej. Obecnie aplikacje pozwalające na śledzenie jednostek transportowych pokazują, że na statku „utracono kontrolę”. Radary wskazują także, że jego kurs jest bardzo chaotyczny.

Władze Arabii Saudyjskiej do tej pory nie potwierdziły informacji. NCC DAMMAM to jednostka wyprodukowana w 2008 roku, która służy do transportu ropy naftowej lub płynnych substancji chemicznych. Ma 183 metry długości i 32 metry szerokości.

Wkrótce więcej informacji