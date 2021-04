Zmarł Michael Collins, astronauta, uczestnik pierwszej wyprawy na Księżyc

28 kwietnia 2021 roku zmarł Michael Collins, a o jego śmierci poinformowała na Facebooku rodzina. Jak napisano, 90-latek odszedł „po walecznej bitwie z nowotworem”, a ostatnie dni spędził z rodziną.

„Uhonorujemy go tak, jak sam chciał, abyśmy świętowali, a nie opłakiwali go. Dołączcie do nas w czułym wspominaniu jego ostrego dowcipu, poczucia sensu życia i jego mądrej, szerokiej perspektywy, którą uzyskał zarówno dzięki spojrzeniu na Ziemię z perspektywy kosmosu, jak i spoglądaniu na spokojne wody z pokładu jego łodzi rybackiej” – czytamy.

Nie żyje Michael Collins, uczestnik misji Apollo 11

Michael Collins urodził się w 1930 roku w Rzymie, a w 1963 roku zakwalifikował się do misji NASA (wcześniej pilotował m.in. myśliwce). W 1969 roku Collins znalazł się w trio, o którym usłyszał cały świat: on, Neil Armstrong i Buzz Aldrin w ramach misji Apollo 11 ruszyli na Księżyc. Gdy Aldrin i Armstrong stawiali kroki na Księżycu, Collins pilotował statek, który znajdował się na orbicie.

W trakcie kariery astronauty Collins został pierwszym człowiekiem, który dwa razy odbył spacer kosmiczny. To także on jako pierwszy człowiek w historii przemieszczał się między jednym a drugim statkiem kosmicznym.

