Wszedł do przedszkola i rzucił się z nożem na dzieci. Dwoje nie przeżyło ataku

Do tragicznych wydarzeń doszło w środę w Chinach. Mężczyzna wszedł z nożem do przedszkola w mieście Xinfeng. Rannych zostało 16 dzieci i dwóch nauczycieli – informuje BBC. Poszkodowani trafili do szpitala.

Chiny. Atak nożownika na przedszkole

Nie udało się uratować dwójki dzieci, które zostały ranne. Zmarły w wyniku poniesionych obrażeń. Policja aresztowała sprawcę ataku. Jego motywy nie są w tej chwili znane. Trwa śledztwo w tej sprawie.

Do przedszkola w Chinach zazwyczaj chodzą dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Przez lata w Chinach dochodziło do podobnych wydarzeń. Osoby, które stoją za takimi atakami, są zwykle chore psychicznie lub szukają zemsty na właścicielach takich obiektów.

Problem w Chinach

Eksperci zwracają uwagę, że Chinom brakuje wystarczających możliwości diagnozowania i leczenia osób z takimi schorzeniami. Kraj mocno ograniczył dostęp do broni, więc w takich atakach używane są noże.

Wcześniej do śmiertelnego ataku na dzieci w wieku szkolnym doszło m.in. we wrześniu 2019 r., kiedy ośmioro dzieci zginęło w prowincji Hubei. Do ataku doszło też w kwietniu 2018 r., kiedy mężczyzna zaatakował uczniów szkół średnich w drodze do domu. Zginęło wtedy dziewięć osób.

Czytaj też:

Francja. Atak nożownika na komendzie policji. Nie żyje jedna osoba