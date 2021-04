Do internetu wyciekło zdjęcie wychudzonego Aleksieja Nawalnego. „Ważę 72 kg”

Choć podczas czwartkowej (29 kwietnia) rozprawy z udziałem rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego media nie mogły robić zdjęć, to do sieci wyciekła fotografia wychudzonego działacza. Agencja TASS informuje także, co Nawalny mówił o swoim stanie zdrowia.