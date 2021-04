Otworzono najdłuższy most wiszący dla pieszych na świecie. Mamy pierwsze zdjęcia

Most, który powstał w pobliżu portugalskiego miasteczka Arouca, został oficjalnie nazwany 516 Arouca. Nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ kładka ma dokładnie 516 metrów długości i jest zawieszona na wysokości 175 metrów. Konstrukcja łączy brzegi rzeki Paiva, a korzystający z niej piesi mogą podziwiać Garganta do Paiva i Cascata das Aguieiras, czyli dwa regiony wpisanego na listę UNESCO Geoparku Arouca.

516 Arouca ożywi ruch turystyczny?

Budowa mostu wiszącego dla pieszych, który stał się najdłuższym tego typu obiektem na świecie, trwała dwa lata i kosztowała 2,3 mln euro. Pierwsze kroki na moście postawili miejscowi, ponieważ już w czwartek 29 kwietnia kładkę otworzono dla okolicznych mieszkańców. Od poniedziałku 3 maja wejście na most będą mogli rezerwować turyści.

Jak podaje agencja Reutera, spacer przez 516 Arouca nie jest atrakcją dla ludzi o słabych nerwach. Wprawdzie okoliczne krajobrazy zapierają dech w piersiach, ale most chwieje się przy każdym kroku. – Trochę się bałem, ale było warto – przyznał Hugo Xavier, który był pierwszą osobą testującą nowy most. – To było niezwykłe, wyjątkowe przeżycie i przypływ adrenaliny – dodał.

Burmistrz Arouca Margarida Belem w rozmowie z mediami wyraziła nadzieję, że most ożywi turystykę w miasteczku, które mocno ucierpiało przez pandemię koronawirusa. – To powiew świeżości dla naszego regionu, ponieważ przyciągnie więcej inwestycji i więcej ludzi – zaznaczyła.

Most 516 Arouca



Widok na most wiszący



Most 516 Arouca



Widok na most wiszący



Most 516 AroucaCzytaj też:

Parlament Europejski poparł „certyfikaty szczepień”. Wejdą w życie przed wakacjami?