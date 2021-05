Przerobili szkolny autobus na mieszkanie. Wnętrza robią wrażenie

Na świecie nie brakuje pasjonatów żółtych autobusów szkolnych znanych z amerykańskich ulic. Pewna brytyjska para postanowiła sprowadzić taki pojazd do ojczyzny i zainwestować w przerobienie go na mieszkanie. Teraz ten „dom na kółkach” jest do wygrania w loterii.

Lucy Stevens i Glen Carloss interesują się motoryzacją i już na pierwszej randce odkryli, że łączy ich miłość do amerykańskich samochodów. Kilka miesięcy później para postanowiła sprowadzić z Nowego Jorku do rodzinnego Southampton mierzący 11 metrów długości żółty autobus szkolny i zrealizować swoje wielkie marzenie: przerobić go na dom. Autobus do wygrania na loterii Wnętrze pojazdu, w którym para znalazła zabawki dla dzieci, szkolne mundurki czy listy, wymagało gruntownego remontu. Przekształcanie autobusu w mieszkanie zajęło niemal rok, a Sevens i Carloss zainwestowali chociażby w łazienkę, łózko, siedziska i ogrzewanie – podaje The Mirror. Całość kosztowała ich 65 tys. funtów. Jak podkreśla para, jest to jedyny tak przerobiony amerykański autobus szkolny na terenie Wielkiej Brytanii. 31-latka i jej o trzy lata starszy partner do tego stopnia zafascynowali się przerabianiem pojazdów, że postanowi sprowadzić drugi, którym po remoncie planują odbyć podróż po USA i Kanadzie. Tymczasem pierwszy autobus trafi na loterię, na którą losy kosztują zaledwie 20 funtów. Zwycięzca zgarnie tysiąc funtów na pokrycie wykonania prawa jazdy kategorii C wymaganego do prowadzenia autobusów oraz będzie mógł użytkować „dom na kółkach” przez sześć miesięcy. Po zakończeniu tej promocji pojazd będzie wynajmowany regularnie za pośrednictwem serwisu Airbnb. Czytaj też:

Para przerobiła autobus szkolny na mieszkanie. Tak wygląda teraz Galeria: