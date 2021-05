Olimpijczyk oskarżony o zabicie ciężarnej kochanki. Jej ciało zrzucił z mostu

Jak podaje BBC, 27-letni Félix Verdejo w niedzielę oddał się w ręce policji. Usłyszał zarzut zabójstwa swojej ciężarnej kochanki Keishli Rodríguez. Z ustaleń śledczych wynika, że bokser porwał kobietę, zadał jej cios w twarz, nieprzytomną związał i zrzucił z mostu do rzeki w pobliżu San Juan. Świadkowie relacjonowali, że po wszystkim strzelił jeszcze do kobiety, gdy ta już znajdowała się w wodzie.

Matka zamordowanej kobiety Keila Ortiz Rivera w rozmowie z dziennikiem „El Nuevo Día” opowiadała, że związek jej córki z bokserem przechodził kryzys. 27-latek wpadł w szał, gdy dowiedział się, że jego kochanka jest w ciąży. Miał obawiać się, że zniszczy to jego małżeństwo i karierę sportową. Nalegał na matkę swojego dziecka, by poddała się aborcji. – Mówiłam jej, żeby była ostrożna. On nie chciał, żeby urodziła dziecko. Mówił, że ma rodzinę, ma karierę, ze jest osobą publiczną – relacjonowała matka zabitej.

Zabójstwa kobiet w Portoryko

Zabójstwo 27-letniej Keishli Rodríguez wywołało uliczne protesty w Portoryko. W niedzielę na moście, gdzie bokser zrzucił ciało kobiety, gromadzili się mieszkańcy w geście wsparcia dla rodziny zmarłej i sprzeciwu wobec przemocy wobec kobiet. Wiele osób wrzucało kwiaty do wody, chcąc uczcić pamięć zamordowanej.

To druga tak drastyczna sprawa w Portoryko w ostatnim czasie. Kilka dni wcześniej znaleziono częściowo spalone ciało Andrei Ruiz Costas. Kobieta od marca alarmowała służby, że jest ofiarą przemocy domowej. Jej oprawcą był partner. Oskarżono go o zabójstwo.

W styczniu na wyspie ogłoszono stan zagrożenia z powodu przemocy wobec kobiet. Z danych organizacji pozarządowych wynika, że w Portoryko dochodzi średnio do jednego zabójstwa kobiety na tydzień, w którym sprawcą jest bliska jej osoba. W zeszłym roku w takich okolicznościach zginęło co najmniej 60 kobiet.

