Złote „kody zdrowia” dla zaszczepionych przeciwko koronawirusowi w Chinach

Chiny używają cyfrowych „kodów zdrowotnych” do śledzenia zakażeń koronawirusa. Setki milionów osób zainstalowało na swoich telefonach komórkowych aplikację, która daje władzom dostęp do ich lokalizacji i innych danych osobowych. Zielony kod oznacza, że dana osoba nie miała bliskiego kontaktu z chorym na COVID-19, co pozwala na wejście do wielu miejsc np. banku lub hotelu.

Koronawirus. Chiny. Zaszczepieni na COVID-19 otrzymają złote „kody zdrowia”

Istnieją również kody żółte i czerwone. Teraz władze prowincji Szantung, chcą dodać złoty „kod”. Osoba, która zostanie w pełni zaszczepiona na COVID-19, dostanie na zielonym kodzie złotą ramkę oraz małą ikonkę przedstawiającą tarczę i strzykawkę. Taki ruch ma przekonać niezdecydowanych do szczepień. Młodzi mają być zachęcani do „odblokowania nowego osiągnięcia” rodem z gier wideo.

Złoty „kod zdrowia” został już wprowadzony w chińskim komunikatorze społecznościowym WeChat. Do końca tygodnia ma się też pojawić w innych aplikacjach z „kodami zdrowia”. Pomysł został pozytywnie przyjęty przez społeczność platformy mikroblogowej Weibo. Nie brakuje też głosów krytycznych. Pojawiają się głosy, że wiele miejsc ma nie przywiązywać wagi do sprawdzania kodów zdrowotnych.

Szczepienia na COVID-19 w Chinach

W ostatnich dniach w Chinach przyśpieszył program szczepień na COVID-19. Do niedzieli podano 265 dawek szczepionki. Od kilku tygodni w Chinach nie potwierdzono transmisji nowych przypadków koronawirusa. Większość miast łagodzi wprowadzone obostrzenia. Według Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Chinach potwierdzono 102 533 przypadki SARS-CoV-2. Zmarło 4 846 osób.

