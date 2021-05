Śmierć George’a Floyda. Skazany policjant chce ponownego procesu

Derek Chauvin pod koniec kwietnia został uznanym winnym śmierci George’a Floyda. Grozi mu do 40 lat więzienia za zabójstwo drugiego stopnia, do 25 lat za morderstwo trzeciego stopnia i do 10 lat za nieumyślne spowodowane śmierci. Były funkcjonariusz podczas aresztowania obezwładnił Floyda naciskając kolanem jego szyję. Śmierć Afroamerykanina spowodowała masowe protesty w USA.

Adwokat byłego policjanta złożył dokumenty sądowe, w którym podkreśla niewłaściwe postępowanie prokuraturze i ławnikom. Eric Nelson uważa, że jego klient został pozbawiony prawa do rzetelnego procesu. We wniosku podkreślono, że doszło m.in. do uchybień prokuratury i ławy przysięgłych oraz zastraszania świadków. Wyrok ws. Chauvina miał został wydany jako niezgodny z prawem.

Śmierć George’a Floyda. Obrona chce nowego procesu dla Dereka Chauvina

Według prawnika byłego funkcjonariusza, prawa Chauvina naruszył również sędzia kręgowy hrabstwa Hennepin Peter Cahill, który odrzucił wniosek o zmianę miejsca procesu. Kolejny z przysięgłych został z kolei przyłapany na marszu w Waszyngtonie, na którym miał koszulkę z napisem „zdejmij kolano z naszych karków”. Tłumaczył jednak, że wziął udział w marszu, aby zwiększyć frekwencję wyborczą.

Sprawiedliwemu procesowi miał również zagrażać rozgłos wokół sprawy. Wniosek o ponowne rozpoznanie procesu jest powszechnym posunięciem po wyroku o skazanie. Według ekspertów jest mało prawdopodobne, aby wniosek został uznany ze względu na dowody w sprawie. Chauvin czeka obecnie na wyrok w sprawie, który zaplanowano na 25 czerwca.

Czytaj też:

Biden o wyroku ws. morderstwa George’a Floyda. „Gigantyczny krok naprzód”