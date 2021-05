Strzelanina w Rio de Janeiro. Nie żyje ponad 20 osób

Do strzelaniny doszło na przedmieściach Rio de Janeiro. Ze wstępnych informacji wynika, że nie żyje co najmniej 25 osób. BBC podaje, że do strzelaniny doszło w trakcie policyjnej akcji wymierzonej w kartel narkotykowy. Policja miała otrzymać informację, że handlarze rekrutują do pracy dzieci i wtedy pojawić się na miejscu.

Jak podają zagraniczne media, w akcji zginął jeden policjant. Nie wiadomo jednak, czy pozostałe ofiary to osoby należące do grupy przestępczej, czy przypadkowe ofiary cywilne. BBC podaje, że dwie osoby, które akurat przebywały nieopodal zostały trafione kulami, jednak przeżyły. Serwis podkreśla, że policja z tego regionu Brazylii słynie z brutalnych akcji wymierzonych w gangi. Wielokrotnie krytykowano takie działania jako stwarzające nadmierne ryzyko dla ludności cywilnej.

