11-latka wyjęła broń z plecaka i otworzyła ogień do kolegów. Strzelanina w Idaho

Jak podaje ABC News, do zdarzenia doszło w miasteczku Rigby w stanie Idaho. Szeryf hrabstwa Jefferson Steve Anderson relacjonował, że jedna z uczennic przyszła do szkoły z bronią w plecaku. Wyciągnęła ją w klasie i zaczęła strzelać do kolegów. Ranne zostały dwie inne dziewczynki i opiekun. Masakrę usiłowała powstrzymać nauczycielka, której udało się obezwładnić sprawczynię. Ofiary strzelaniny odniosły obrażenia głównie w obrębie kończyn. Życiu żadnej z nich nie zagraża niebezpieczeństwo.

Strzelanina w szkole w Idaho. Co wiadomo o sprawczyni?

Uczniowie szkoły w Rigby w rozmowie z mediami relacjonowali, że strzelanina rozpętała się po 9 rano. – Byliśmy w trakcie zajęć, gdy nagle usłyszeliśmy hałas. Huk powtórzył się dwa razy. Później było słychać krzyk – opisywała 12-letnia uczennica, Yandel Rodriguez. – Nauczyciel wyszedł sprawdzić, co się stało, znalazł krew – dodała dziewczynka.

Trwa śledztwo w sprawie motywów ataku. Policja sprawdza też, skąd 11-latka miała broń. – Na razie nie mamy zbyt wielu odpowiedzi na pytanie „dlaczego” , to będzie teraz badane – relacjonował Anderson. O sprawczyni nie wiadomo na razie zbyt wiele. Media podają, że miała 11 bądź 12 lat (rocznikowo – red.). Pochodziła z pobliskiego miasta Idaho Falls.

Zamknięte szkoły w okolicy

Lokalne władze podjęły decyzję o tymczasowym zwolnieniu z zajęć uczniów w całym rejonie. Chodzi o danie im czasu na dojście do siebie z pomocą psychologów. – To najgorszy koszmar, jakiego może doświadczyć szkoła – podsumował Chad Martin, koordynator szkól w dystrykcie Jefferson. – Przygotowujemy się na taki scenariusz, ale nigdy nie jesteśmy tak naprawdę przygotowani – dodał.

