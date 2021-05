Harry i Meghan świętują urodziny syna nowym zdjęciem. Tymczasem rodzina królewska...

Archie Mountbatten-Windsor w czwartek 6 maja skończył dwa lata. Z tej okazji rodzice opublikowali jego nowe zdjęcie na stronie ich organizacji charytatywnej Archewell. Przy okazji zwrócili się do odbiorców z apelem o datki z okazji urodzin ich syna, które mają zostać przeznaczone na szczepienia przeciw COVID-19 w ubogich krajach.

Fotografia, którą udostępnili księżna i książę Sussex, to zdjęcie w sepii, na którym widać Archiego stojącego w ogrodzie tyłem do obiektywu. Syn Harry'ego i Meghan ubrany jest długie jeansowe spodnie, a w rękach trzyma pęk balonów, na które spogląda. Strój dziecka Sussexów różni się od tego, które mogliśmy oglądać na zdjęciach urodzinowych dzieci Kate i Williama. Ponieważ Archiego nie obowiązują zasady dress code'u członków rodziny królewskiej, 2-latek nie nosi krótkich spodenek. Te można zobaczyć na wielu oficjalnych zdjęciach synów Cambridge'ów.

Rodzina królewska składa życzenia Archiemu

Uwagę zwraca jeszcze jeden wpis – ten z konta rodziny królewskiej (The Royal Family) na Twitterze. „Dziś życzymy Archiemu Mountbatten-Windsorowi wszystkiego najlepszego z okazji drugich urodzin” – czytamy w poście. Życzenia okraszono zdjęciem, które od razu przyciągnęło uwagę obserwujących. Jest to bowiem fotografia wykonana po narodzinach dziecka, a nie jego nowe zdjęcie. Nie brakuje spekulacji, że to dowód na zerwanie relacji między Sussexami a resztą rodziny, która nie dysponuje nawet nowym zdjęciem Archiego do udostępnienia na tę okoliczność. Inaczej było w przypadku dzieci Cambridge'ów.

twitter

Jak nazywa się syn księcia Harry'ego?

Co jeszcze zwraca uwagę, to zamieszenie nazwiska Archiego. Syn księcia Harry'ego nosi skrócone nazwisko rodowe, w którym znajdziemy człon pochodzący od zmarłego w kwietniu księcia Filipa – Mountbatten. „Windsor” to z kolei miano, którym nazywają się członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej z linii po Elżbiecie II. Co warte podkreślenia, książęta na ogół nie używają jednak nazwiska, a tytułu. Umieszczenie go we wpisie o Archiem to podkreślenie odrębności Meghan, Harry'ego i ich dziecka od rodziny królewskiej. Takiego samego nazwiska używa Harry po przeprowadzce do USA.

Czytaj też:

Meghan Markle wygrała w sądzie. Chodzi o jej prywatny list do ojca