WHO dopuszcza do użytku chińską szczepionkę przeciwko koronawirusowi firmy Sinopharm

Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła w piątek szczepionkę przeciwko koronawirusowi chińskiej firmy Sinopharm. To pierwszy niezachodni preparat, który został dopuszczony przez WHO w Europie. To również pierwszy przypadek, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia awaryjnie zatwierdziła do użytku szczepionkę na chorobę zakaźną chińskiej produkcji.

Szczepionka Sinopharm ma być przeznaczona dla osób z grupy wiekowej 18-59 lat. Nie ma pewności, jakie są skutki uboczne dla osób, które przekroczyły 60. rok życia. Deklarowana efektywność szczepionki wynosi 79,3 proc. Chińska szczepionka będzie podawana w dwóch dawkach. Będzie można ją przechowywać w temperaturze od 2 do 8 st. Celsjusza.

WHO dopuściła już szczepionki na koronawirusa firm Pfizera, AstraZeneki, Johnson & Johnson oraz Moderny. We wtorek Europejska Agencja Leków rozpoczęła ocenę innej chińskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi – Sinovac (zwanej również CoronaVac).

