Gwałtowne zamieszki w Jerozolimie. Walka toczyła się w pobliżu słynnego meczetu

Jak podaje BBC, gwałtowne zamieszki wybuchły pomiędzy skonfliktowanymi od dawna stronami. Izraelska policja użyła gumowych kul, granatów hukowych i armatek wodnych. Palestyńczycy obrzucali funkcjonariuszy tym, co mieli pod ręką: kamieniami i butelkami. W wyniku brutalnych starć obrażenia odniosło od 160 do ponad 180 osób (szacunki różnią się w zależności od źródeł – przyp. red.). Większość poszkodowanych to jednak Palestyńczycy.

Konflikt o izraelskie osiedla budowane na okupowanym terenie

Zamieszki miały miejsce podczas spotkania modlitewnego Palestyńczyków w jerozolimskim meczecie Al-Aksa. Meczet ten jest ważnym punktem na religijnej mapie – zarówno dla wyznawców islamu, jak i judaizmu.

Jak przypomina BBC, starcia między izraelskimi służbami a Palestyńczykami rozgrywają się już od dawna. Jednym z głównych powodów konfliktu są osiedla, jakie Izrael buduje na terenach okupowanych. By izraelskie osiedla mogły powstawać, wysiedlani są z tych terenów Palestyńczycy. Choć ze społeczności międzynarodowej płyną apele, by Izrael zaprzestał budowy osiedli na Zachodnim Brzegu, słowa te są notorycznie ignorowane.

