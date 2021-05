FBI ujawniło akta dotyczące śmierci Kurta Cobaina. Co jest w dokumentach?

Treść notatek FBI omawia „Billboard” . Choć dokumenty zostały upublicznione w kwietniu, informacja o nich dopiero teraz obiegła media. 10-stronicowe akta zawierają listy od dwóch osób, których zdaniem Kurt Cobain został zamordowany.

Listy ws. okoliczności śmierci Kurta Cobaina

Pierwszy list, datowany na 24 września 2003 roku, opierał się głównie na rewelacjach z wydanej w 1998 roku książki „Kto zabił Kurta Cobaina. Tajemnicza śmierć Ikony” (Who Killed Kurt Cobain? The Mysterious Death of an Icon). Zawierał też informacje z dokumentu „Kurt & Courtney” o liderze Nirvany i jego żonie Courtney Love. Dodatkowym materiałem były twierdzenia prywatnego detektywa z Kalifornii, którego zdaniem żona muzyka była zamieszana w jego śmierć.

Podobne treści zawierał drugi list, z 24 września 2003 roku. Także jego autor cytował książkę z tezą o zabójstwie Cobaina. Dodatkowo dowodził, że na pistolecie znalezionym przy zmarłym muzyku nie było jego odcisków palców, a charakter pisma z listu pożegnalnego Cobaina nie pasował do jego innych próbek.

FBI o śmierci lidera Nirvany

FBI na oba listy od zatroskanych fanów zareagowało tak samo. W odpowiedzi autorstwa Lindy M. Trigeiro-Pabst z sekretariatu dziękowano za podzielenie się obawami. Autorom wyjaśniono jednak, że dochodzenia w sprawie zabójstw leżą w zakresie obowiązków lokalnych władz. „Aby FBI mogło zainicjować śledztwo w związku z otrzymaną skargą, musiałyby zostać zaprezentowane konkretne fakty wskazujące na to, że doszło do naruszenia prawa federalnego w ramach, które obejmują nasze kompetencje” – wyjaśniono.

Listy można obejrzeć na stronie FBI.

Śmierć Kurta Cobaina

Ciało Kurta Cobaina zostało znalezione 8 kwietnia 1994 roku w pomieszaniu pod garażem domu, w którym mieszkał z żoną, Kourtney Love. Śledczy stwierdzili, że lider Nirvany popełnił samobójstwo trzy dni wcześniej 5 kwietnia 1994 roku. Koroner jako przyczynę śmierci wskazał postrzał w głowę. Przy ciele zmarłego znaleziono list pożegnalny skierowany do fanów, żony i córki oraz strzykawki.

