Zaginął były szef szpitala, w którym leczony był Nawalny

Jak czytamy na stronie serwisu, 7 maja po południu lekarz wyjechał z bazy myśliwskiej i udał się do lasu. Przemieszczał się na quadzie. Choć znajomi mężczyzny szukali go przez cały następny dzień, działania te nie przyniosły rezultatu. Na miejsce wezwano więc służby.

Meduza, powołując się na lokalne media twierdzi, że quad lekarza został odnaleziony w leśnych bagnach. Nie było tam jednak żadnego śladu po Murachowskim. Teren, na którym doszło do zaginięcia jest trudny ze względu na swoje ukształtowanie i liczne bagna. W poszukiwaniach pomagają okoliczni mieszkańcy i służby.

Aleksandr Murachowski szefował szpitalowi, w którym leczony był Nawalny

Nazwisko Muachowskiego znane jest opinii publicznej od zeszłego roku. W lipcu 2020 r. do placówki, w której był szefem trafił rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny. Jak się później okazało, Nawalny został otruty środkiem bojowym nowiczok, jednak w szpitalu w Omsku tego nie stwierdzono. Jak podawały media, to właśnie Murachowski miał blokować transport Nawalnego do innego szpitala. Nawalnego przetransportowano jednak ostatecznie do Niemiec, gdzie wykryto, że został otruty. Krótko po całym zdarzeniu, Murachowski otrzymał awans na szefa resortu zdrowia we władzach obwodu omskiego.

Przypomnijmy, że po opuszczeniu placówki przez Nawalnego, już dwóch lekarzy ze wspomnianego szpitala straciło życie. Rustam Agiszew, który miał mieć udar, a także Siergiej Maksimyszyn, który miał mieć z kolei atak serca. Wcześniej Anatolij Kalininczenko, który zajmował się leczeniem Nawalnego, odszedł z pracy i zatrudnił się w prywatnej klinice.