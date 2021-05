Meghan Markle w ważnym wystąpieniu. Uwagę zwrócił zegarek

Meghan Markle i książę Harry są ambasadorami Vax Live. W ostatni weekend wzięli udział w koncercie charytatywnym „Global Citizen's Vax Live: The Concert To Reunite The World”. Celem tego wydarzenia było zachęcenie ludzi do tego, aby szczepili się przeciwko koronawirusowi.

Meghan Markle: 5,5 mln kobiet straciło pracę w USA

Wnuk królowej Elżbiety II wygłosił przemówienie, w czasie którego podkreślił, że cały świat musi złączyć siły, aby wspólnie działać i pokonać pandemię. Meghan Markle z powodu zaawansowanej ciąży nie pojawiła się podczas wydarzenia osobiście, ale nagrała dla zgromadzonych kilkuminutowy film. – Od początku pandemii prawie 5,5 mln kobiet straciło pracę w USA, a 47 mln kobiet na całym świecie prawdopodobnie popadnie w skrajne ubóstwo – powiedziała.

Żona księcia Harry’ego podkreśliła, że niezwykle ważne jest to, aby szczepionki były rozprowadzane sprawiedliwie i trafiły do każdego kraju. Mirror zauważa, że Meghan Markle podczas wystąpienia założyła zegarek, który należał do księżnej Diany.

