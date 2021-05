Awantura i bójka z policją w centrum miasta. Zaczęło się od molestowania 14-latki

W sobotę 8 maja w Ogrodzie Angielskim w Monachium doszło do niebezpiecznego incydentu. Tuż przed godziną 20 lokalna policja otrzymała zgłoszenie o bójce, do której miało dojść w pobliżu kopii greckiej świątyni Monopteros. W tym czasie w parku miały przebywać setki młodych osób. Jak się później okazało, do awantury doszło, ponieważ 16-latek z powiatu Fürstenfeldbruck dopuścił się molestowania seksualnego wobec 14-latki z Monachium.

Kiedy na miejsce przyjechali funkcjonariusze policji, sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta. Dwie walczące dotąd ze sobą grupy nastolatków postanowiły połączyć siły i zaatakować wspólnie policję. W kierunku służb rzucano butelkami i kamieniami. Chwilę później podjęto decyzję o użyciu gazu pieprzowego wobec najbardziej agresywnych osób.

instagram

Sześć osób zatrzymanych po zamieszkach



Z komunikatu wystosowanego przez monachijską policję wynika, że po awanturze w Ogrodzie Angielskim obrażenia odniosło 19 funkcjonariuszy. W związku ze sprawą zatrzymano sześć osób w wieku od 15 do 20 lat. Odpowiedzą one za szkodzenie ciała, fizyczną napaść na policjantów i stawianie oporu przy zatrzymaniu, a także naruszenie porządku publicznego. Służby zapowiedziały także częstsze monitorowanie terenu parku.

Dwa tygodnie wcześniej w tym samym miejscu również doszło do bójki, w wyniku której 24-latek trafił do szpitala z poważnym urazem głowy. – Taka sytuacja jest nie do przyjęcia. Nie ma naszej zgody na przemoc i agresję. Zapewniam, że sprawcy poniosą surowe konsekwencje – mówił szef MSW Bawarii Joachim Herrmann.

Czytaj też:

Lubelskie. 26-latek pobił swoją 90-letnią babcię. Kobieta nie przeżyła