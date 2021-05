Aktywistka klimatyczna aresztowana. To ona założyła grupę Extinction Rebellion

Extinction Rebellion to grupa aktywistów klimatycznych działająca w wielu państwach świata, w tym w Polsce. Jedną ze współzałożycielek ruchu jest 49-letnia Brytyjka Gail Bradbrook, która we wtorek 11 maja została aresztowana przez brytyjską policję.

„Spiskowanie w celu spowodowania uszkodzenia mienia”

„Współzałożycielka Extinction Rebellion Gail Bradbrook została aresztowana dziś rano ok. godz. 5.30 przez funkcjonariuszy policji metropolitalnej w swoim domu w Stroud” – poinformowała organizacja na Twitterze. „Gail zarzuca się spiskowanie w celu spowodowania uszkodzenia mienia i oszustwa w związku z akcją nieposłuszeństwa obywatelskiego »Money Rebellion«” – dodano.

Kobieta trafiła na komisariat Compass House w Gloucester.

Kontrowersyjne akcje Extinction Rebellion

Aktywiści skupieni wokół Extinction Rebellion uważają, że Wielka Brytania i inne kraje działają zbyt wolno, aby zatrzymać zmiany klimatyczne na Ziemi. Oskarżają też zachodni system finansowy o napędzanie nadmiernego eksploatowania planety.

Jedną z akcji grupy była kwietniowa akcja „Money Rebellion”, w której aktywiści wybijali szyby w kilku placówkach banków HSBC i Barclays w Londynie i innych miastach w kraju. W ramach swoich działań grupa skierowała się również na rynek ubezpieczeń Lloyds of London. Akcja miała być protestem przeciwko „przedkładaniu zysków nad przetrwanie” i przekazywanie przez sektor finansowy bilionów dolarów producentom zarabiającym na wydobyciu ropy naftowej.

Sama Bradbrook wybiła wtedy szybę w jednym z banków. – C i, którzy nie prowadzą odpowiednich działań w obliczu kryzysu klimatycznego i ekologicznego, popełniają zbrodnie przeciwko ludzkości. Niech to okna banków zostaną rozbite, a nie systemy podtrzymywania życia na ziemi i przyszłość naszych dzieci. Niech to okna tego nieudanego systemu zostaną rozbite, a nie nasza rodzina na całym świecie – mówiła wtedy.

Z kolei zarzut oszustwa, który miała usłyszeć Bradbrook ma być związany z kampanią nakłaniająca do zadłużania się na kartach kredytowych, a następnie przekazywania darowizn grupom rzekomo pokrzywdzonym przez banki i odmawiania spłaty zadłużenia.

