„Kot wilkołak” podbija sieć! To nagranie ma ponad 6 mln wyświetleń

Bree mieszka w Maine w Stanach Zjednoczonych. Kobieta opiekowała się dwiema kotkami, które spodziewały się małych. Łącznie na świat przyszło 12 kociąt. Wkrótce właścicielkę zaniepokoił wygląd jednego ze zwierząt, więc udała się z nim do weterynarza. Lekarz zbadał Gracie i stwierdził, że nic jej nie dolega.

– Bardzo martwiliśmy się o zdrowie Gracie, ale wkrótce dostrzegliśmy drobną poprawę (…). Kiedy zaczęła rosnąć, wciąż nie mogłam pozbyć się myśli, że jej wygląd wyróżnia się i zupełnie nie przypomina swojego rodzeństwa, a także rodziców – powiedziała Bree w wywiadzie dla Bored Pandy.

Właścicielka postanowiła zgłębić temat i dotarła do artykułu, który rozwiał jej wątpliwości. Dowiedziała się o istnieniu kotów nazywanych „Lykoi” lub „wilkołakami”. Wyczytała, że to mutacja genetyczna odpowiada za wyjątkowy wygląd takich zwierzaków. Nagranie z Gracie, które zostało opublikowane na TikToku, cieszy się ogromnym zainteresowaniem internautów. Do momentu opublikowania tekstu film został odtworzony ponad 6,7 mln razy. Bree zapewnia, że Gracie doskonale sobie radzi i jest w pełni sił.

