RMF FM: Polska krytykowana w PE za „wsteczne inicjatywy” dot. prawa do aborcji

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego przyjęła raport, w którym wezwano wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej do zapewnienia kobietom dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji. Z ustaleń korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginon wynika, że przegłosowano poprawkę, w której „polskie władze są krytykowane za »wsteczne inicjatywy« dotyczące prawa do aborcji czy »równości płci«”.

W raporcie, który omawia RMF FM, europosłowie zwrócili uwagę na fakt, iż wciąż w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązują bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące aborcji, co prowadzi do sytuacji, w których kobiety decydują się potajemnie dokonać aborcji lub donosić ciążę wbrew swojej woli, co z kolei narusza ich prawa człowieka.

TK zdecydował ws. aborcji eugenicznej

Przypomnijmy – pod koniec października 2020 roku polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. Decyzja TK wywołała liczne protesty na ulicach wielu polskich miast.

