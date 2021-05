Izraelskie Siły Zbrojne informują o „zneutralizowaniu kluczowych postaci wywiadu Hamasu”

Od kilku dni trwają starcia pomiędzy Palestyńczykami a Izraelem. Nasiliły się one w niedzielę wieczorem. Wówczas ze Strefy Gazy wystrzelono w kierunku Izraela kilka rakiet, które uruchomiły systemy alarmowe w Jerozolimie. Do przeprowadzenia nalotu przyznał się Hamas. Izrael odpowiedział akcją odwetową. Konflikt się nasila, a według izraelskiego wojska to największa wymiana ognia od 2014 roku.

Jak informują przedstawiciele Izraela ze Strefy Gazy wystrzelono ponad tysiąc rakiet i pocisków balistycznych. W cel trafiło jedynie kilka z nich. Większość unieszkodliwił system ochrony Iron Dome, czyli Żelazna Kurtyna. Z najnowszych informacji wynika, że w wyniku izraelskich ataków w Strefie Gazy zginęło 48 osób, w tym 14 dzieci. Z kolei strona izraelska informuje, że ostrzały rakietowe Hamasu spowodowały śmierć pięciu mieszkańców Izraela.

Izraelskie Siły Zbrojne publikują komunikat

Izraelskie Siły Zbrojne na bieżąco relacjonują sytuację za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Nasze myśliwce wraz z ISA zneutralizowały kluczowe postacie wywiadu Hamasu: Hassana Kaogi, szefa departamentu bezpieczeństwa wywiadu wojskowego Hamasu i jego zastępcę Wail Issa” – podano w krótkim oświadczeniu na Twitterze. „Wygląda na to, że nasze informacje wywiadowcze były lepsze” – podsumowano. Wcześniej premier Izraela Bejamin Netanjahu ostrzegł, że „Hamas zapłaci bardzo wysoką cenę za swoje działania”.

