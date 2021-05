Młody gej zamordowany w Iranie. Z powodu orientacji seksualnej brat miał obciąć mu głowę

20-letni Ali Fazeli Monfared, znany rodzinie i znajomym jako Alireza mieszkał w Ahvaz w Iranie. Jak informuje lokalna organizacja walczącą o prawa osób LGBT, młody mężczyzna z powodów problemów związanych z jego orientacja seksualną chciał uciec z rodzinnego Iranu do Turcji.

Alireza Monfared miał zostać zabity 4 maja przez swojego przyrodniego brata i kuzynów, którzy podstępem zwabili go do samochodu i wywieźli za miasto. Według niektórych doniesień krewni odcięli mu głowę, a ciało pozostawili pod drzewem w pobliżu stolicy prowincji Ahvaz. Następnie mieli zadzwonić do matki chłopaka, żeby powiedzieć jej, gdzie może znaleźć ciało.

Informację o zamiarze opuszczenia kraju przez Alirezę potwierdza jego partner Aghil Abyat, który obecnie przebywa w Turcji. W rozmowie z Radiem Wolna Europa, Abyat powiedział, że Fazeli Monfared miał 8 maja udać się do Turcji, aby do niego dołączyć. – Powiedział mi, że groził mu jego przyrodni brat – zdradził Abyat.

Abyat przekazał organizacji 6rang, że przyrodni brat i dwaj kuzyni mieli zostać aresztowani i oskarżeni o morderstwo.

Dowiedzieli się o orientacji przez zwolnienie z wojska

Przyrodni brat Alirezy miał się dowiedzieć o jego orientacji po tym jak zobaczyli jego kartę zwolnienia ze służby wojskowej. Homoseksualni mężczyźni w Iranie nie mogą służyć w wojsku.

Już wcześniej przyrodni brat Alirezy miał się wielokrotnie skarżyć ojcu na wygląd Alirezy i sposób, w jaki się ubierał, mówiąc, że „zhańbił” i „zawstydził” rodzinę. Rodzina miała grozić 20-latkowi śmiercią. Mężczyzna miał skarżyć się na nietolerancję i brak akceptacji.

W nagraniu audio uzyskanym przez BBC Fazeli Monfared powiedział, że jego rodzina zagroziła mu śmiercią i że planuje uciekać z Iranu, aby ubiegać się o azyl w Norwegii lub Szwecji.

20-latek interesował się modą

Alireza lubił podróżować, a w licznych zdjęciach i nagraniach zamieszonych w mediach społecznościowych zdradzał, że interesuje się modą.

Wiadomość o śmierci Alirezy wywołała bardzo wiele reakcji w mediach społecznościowych.

twittertwitter

W Iranie homoseksualizm jest karany śmiercią, ale udowodnienie, że miał miejsce akt seksualny, nie jest łatwe i wymaga zeznań czterech dorosłych mężczyzn.

Czytaj też:

Popularni influencerzy zrezygnowali z adopcji dziecka. Powód jest kuriozalny