Wojna domowa z juntą, zamach bombowy w raju, tajemnica aresztowania ministra finansów. Wiadomości z innego świata

Doniesienia mediów zdominowały w ostatnich dniach walki w Strefie Gazy – lecz, niestety, nie jest to jedyne zapalne miejsce na świecie. Zaglądamy do krajów, z których ważne i dramatyczne informacje rzadko przebijają się do Polski – chociaż niektóre z nich Polacy bardzo chętnie odwiedzają.

Mjanma (Birma) zeszła już z czołówek polskich mediów, ale to nie znaczy, że zapanował tam spokój. Protesty przeciwko wojskowej juncie, która przejęła władzę w Birmie w wyniku zamachu stanu, niebezpiecznie zmierzają w stronę wybuchu wojny domowej. Poważne walki trwają w mieście Mindat na zachodzie kraju, gdzie jak podaje agencja Reutera, w sobotę wojsko starło się z ludźmi uzbrojonymi w broń ręczną i domowej roboty granaty. Na razie wiadomo o co najmniej pięciu zabitych, jednak zapewne jest ich znacznie więcej. Wojsko ściągnęło do Mindat śmigłowce i artylerię, a z miasta uciekają tysiące cywili. W regionie armia wprowadziła stan wojenny. Według oficjalnych danych od zamachu stanu i wybuchu protestów w Birmie zginęło 788 osób – jednak ta liczba z pewnością nie jest pełna.