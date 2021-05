Turyści chcieli sobie zrobić idealne selfie. Siedem osób nie żyje

Do tragicznego zdarzenia doszło w pobliżu należącej do Indonezji wyspy Jawa, położonej w Azji Południowo-Wschodniej. Jedną z turystycznych atrakcji regionu jest podróż na łodziach, podczas której można podziwiać wyjątkowe widoki. Grupa turystów była tak zachwycona otaczającym ich krajobrazem, że za wszelką cenę chciała zrobić pamiątkowe zdjęcia. Podróżni stłoczyli się po jednej stronie łodzi, aby zrobić sobie selfie. Obciążenie było zbyt duże i łódź przewróciła się. Ponad 20 osób wpadło do wody.

Indonezja. Za sterami siedział 13-latek?

Z informacji lokalnej policji wynika, że ratownicy wyciągnęli z wody jedenaście osób, które trafiły do szpitala. Niestety, siedmiu turystów zostało znalezionych martwych. Nadal nie odnaleziono jeszcze dwóch osób. Ahmad Lutfi, szef policji Jawy Środkowej przekazał w komunikacie, że w sprawie zostanie wszczęte śledztwo, w trakcie którego policja sprawdzi, czy przy organizacji rejsu nie doszło do złamania przepisów oraz szeregu zaniedbań.

Jak podaje „The Bangkok Post” istnieją podejrzenia, że łodzią kierował 13-letni chłopiec, który nie miał do tej odpowiednich uprawnień. Dziennikarze podkreślają, że podobne wypadki nie należą w Indonezji do rzadkości ze względu na niskie normy bezpieczeństwa.

