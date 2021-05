6 tys. migrantów dotarło do hiszpańskiej enklawy. Rząd wysyła wojsko

Co najmniej 6 tys. migrantów, w tym około 1,5 tys. nieletnich dotarło w ciągu jednego dnia z Maroka do hiszpańskiej enklawy – Ceuty. To rekordowa liczba w ciągu jednego dnia – informuje BBC. Hiszpania odesłała około 2,7 tys. osób, ale nie małoletnich. Jedna osoba zginęła podczas próby przeprawy do liczącej 80 tys. mieszkańców Ceuty.

Ceuta. Migranci przedostali się z Maroka do Hiszpanii. Rząd reaguje

Dotychczas między styczniem a połową maja do Ceuty przybyło 475 migrantów. Minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska wysłał 200 funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej plus 200 dodatkowych policjantów, aby pomóc lokalnym funkcjonariuszom granicznym, których jest ok. 1,1 tys. Celem jest utrzymanie porządku na ulicach.

Zareagował również premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który odwołał swój wyjazd do Paryża, gdzie miał uczestniczyć w szczycie poświęconym pomocy finansowej dla Afryki. Zamiast tego hiszpański szef rządu wolał skupić się na kryzysie w Ceucie. Polityk obiecał „maksymalną stanowczość” w przywracaniu enklawie normalności.

Melilla. Funkcjonariusze obrzuceni kamieniami?

Z kolei do drugiej enklawy Melilli przedarło się 86 osób, a kolejnych kilkaset zostało zablokowanych przez lokalne siły bezpieczeństwa. Według hiszpańskich urzędników funkcjonariusze zostali obrzuceni kamieniami. Afrykańscy migranci od dawna szturmują hiszpańskie enklawy Ceuty i Melilli próbując dotrzeć do Europy w poszukiwaniu lepszego życia. To jedyna taka lądowe granica między kontynentami.

