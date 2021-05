Joe Biden ogłosił zeznania podatkowe za 2020 rok. Spadek dochodów

Joe Biden opublikował zeznania podatkowe za 2020 rok. Zrobił to razem ze swoją żoną Jill. Dochód Bidenów wyniósł 607 336 dolarów. Zapłacili 157 414 dol. federalnego podatku dochodowego, a ich efektywna stawka opodatkowania wyniosła w tym roku 25,9 proc. Prezydent i Pierwsza Dama wsparli 10 organizacji charytatywnych kwotą 30 704 dol. Co stanowi 5,1 proc. ich przychodu.

Dochód Bidena spadł w porównaniu do 2019 r., kiedy wyniósł 985 223 dol. Spadek wynikał z braku sprzedaży książek i płatnych wystąpień podczas kampanii wyborczej. Łącznie prezydent USA podzielił się z amerykańską opinią publiczną zeznaniami podatkowymi z 23 lat. Biden zaciągnął m.in. dwie pożyczki na kwotę mniejszą niż 50 tys. dol. Para prezydencka posiadała też gotówkę i inwestycje w wysokości od 1,2 mld do 2,88 mln dol.

USA. Zeznania podatkowe Joe Bidena i Kamali Harris

Zeznania podatkowe za 2020 r. udostępniła również wiceprezydent Kamala Harris wraz z mężem Dougiem Emhoffem. Ich łączny dochód wyniósł 1 695 225 dolarów, co oznaczało, że zapłacili 621 893 dol. Podatku dochodowego ze stawką 36,7 proc.

Większość zarobionej przez parę kwoty pochodziła z pracy Emhoffa z firmy prawniczej. Z kolei Harris zgłosiła prawie 300 tys. dol. dochodu za sprzedaż swojej książki, pomijając jej pensję w Senacie USA. W tym roku wiceprezydent i jej mąż przekazali na cele charytatywne 27 006 dol.

Biały Dom uderza w Donalda Trumpa

Na stronie Białego Domu podkreślono, że publikacja zeznań podatkowych przez prezydenta USA to „niemal nieprzerwana tradycja”. To wyraźne nawiązanie do Donalda Trumpa. Poprzednik Bidena starał się trzymać w tajemnicy swoje finanse i wielokrotnie odmawiał ujawnienia zeznań podatkowych. Był pierwszym prezydentem, który nie zrobił tego od czasu Watergate. Trump zapłacił bardzo mało podatków, w 2017 r. było to 750 dol.