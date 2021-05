Reżim z Mińska uderza w największy niezależny portal. TUT.by nie działa, milicja w domach dziennikarzy

Na Białorusi od miesięcy trwają represje wobec niezależnych od władz Mińska ośrodków. W aresztach są m.in. szefowa Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys, dziennikarz Andrzej Poczobut, w kraju trwa zduszanie oporu, który wybuchł w sierpniu 2020 roku, gdy zaczęły się demonstracje po wyborach prezydenckich. Reżim Alaksandra Łukaszenki sięga po różne metody, głośno było o nagłych zatrzymaniach liderów opozycji, dziennikarzy czy represjach wobec rodzin tych, którzy otwarcie kontestowali ważność wyborów.

Białoruś. Niezależny portal nie działa, służby u dziennikarzy

Nadający z Polski Biełsat opisuje, że we wtorek 18 maja ruszyła kolejna akcja opresji ze strony służb, a na celownik wzięto największy, niezależny portal TUT.by. Serwis przestał działać (choć nadal funkcjonują jego konta w serwisach społecznościowych), a do redakcji weszli funkcjonariusze z Departamentu Śledztw Finansowych. „Milicja wyważyła też drzwi do mieszkania Maryny Zołatawej, redaktorki naczelnej portalu. Jak przekazali redakcji jej sąsiedzi, o 10:20 słychać było głośny hałas” – czytamy na stronach Biełsatu.

Służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy TUT.by, rekwirowano sprzęt, blokowano też konta bankowe pracowników.

Departament Śledztw Finansowych Komitetu Kontroli Państwowej uzasadnił operację tym, że wobec TUT.by wszczęto sprawę karną dotyczącą unikania płacenia podatków. Redakcja TUT.by – dowodził departament – była rezydentem Parku Wysokich Technologii w Mińsku, co pozwalało jej na korzystanie z ulg podatkowych. Jednak w ocenie służb działalność redakcji była sprzeczna z regulaminem parku i w rzeczywistości powinna ona płacić podatki bez ulg – wskazuje Biełsat.

