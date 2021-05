Gest 20-letniej wolontariuszki ściągnął na nią falę hejtu. „Nie przestawali mnie obrażać”

– On płakał, wyciągnęłam rękę, a on mnie uścisnął. Przylgnął do mnie. Ten uścisk był jak rzucona mu lina ratunkowa – tak Luna Reyes wspomina swoje pierwsze i jedyne spotkanie z migrantem z Senegalu. Mężczyzna, podobnie jak setki innych jego rodaków, przypłynął do hiszpańskiej eksklawy położonej na afrykańskim cyplu tworzącym Cieśninę Gibraltarską. W ostatnim czasie do Ceuty przybyło ponad 6 tys. migrantów. Hiszpania wysłała wojsko, aby opanować sytuację i zapewnić porządek.

twitter

Hejt na wolontariuszkę z Ceuty

Gdy zdjęcie wolontariuszki Czerwonego Krzyża obiegło internet, Luna spotkała się z ogromną liczbą negatywnych komentarzy. Już kilka godzin po publikacji fotografii, Hiszpanka musiała zmienić status swoich profili w mediach społecznościowych na „prywatny”. Przy zdjęciach Luny z jej czarnoskórym partnerem, pojawiły się setki hejterskich wiadomości. – Zobaczyli, że mój chłopak jest czarny. Bez końca obrażali mnie i mówili okropne rasistowskie rzeczy – komentowała na antenie telewizji RTVE 20-latka.

twitter

#GraciasLuna. Hiszpanie dziękują wolontariuszce

Tak szybko, jak wezbrała w internecie fala hejtu wobec dziewczyny, tak szybko pojawili się też obrońcy. W Hiszpanii momentalnie zaczączął trendować hasztag #GraciasLuna, czyli "dziękujemy, Luna". W obronie hejtowanej dziewczyny stanęli także politycy. "Nie pozwolimy, aby nienawiść zwyciężyła" – skomentowała na Twitterze Rita Maestre, radna miasta Madryt. "Ci z nas, którzy widzą ten uścisk jako symbol tego, co w naszym kraju najlepsze, przewyższają liczebnie innych" – dodała. "GracasLuna za prezentowanie najlepszych wartości naszego społeczeństwa" – dodała minister gospodarki Hiszpanii, Nadia Calviño.

Wolontariuszka Czerwonego Krzyża: Nikt nas na to nie przygotował

Sama wolontariuszka przyznaje, że zarówno ta sytuacja, jak i widok tysięcy migrantów przybywających do Ceuty, wykończyły ją psychicznie. W rozmowie z dziennikarzami przyznała, że wolontariusze codziennie widzą wielu migrantów opadających z sił, pływających w wodzie okalającej falochron, potrzebujących natychmiastowej pomocy. – Nikt nas nie przygotowywał na taki widok – powiedziała.

Czytaj też:

Hiszpański gwardzista uratował z wody niemowlę. Zdjęcie obiegło świat