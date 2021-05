Szczątki 24 osób w ogrodzie byłego policjanta z Salwadoru. Liczba może wzrosnąć

Władze Salwadoru poinformowały o znalezieniu ciał w ogródku byłego policjanta w mieście Chalchuapa. Mężczyzna został aresztowany w maju za zabójstwo dwóch kobiet. Hugo Osorio Chavez przyznał się do zabicia 57-latki i jej 26-letniej córki – podaje BBC. Na razie w ogrodzie byłego funkcjonariusza znaleziono szczątki co najmniej 24 osób, głównie kobiet i dziewcząt.

Zwłoki były zakopane w głębokich dołach. Najmłodsza ofiara mogła mieć dwa lata – donosi Associated Press. Śledczy obawiają się, że liczba znalezionych ciał może wzrosnąć do około 40. Policja uważa, że odkrycie może doprowadzić do tajemniczej grupy morderców, która działała przez dekadę. Prokuratura wydała już nakazy aresztowania dziesięciu innych podejrzanych. Zarzuty usłyszeli inni byli policjanci, żołnierze i przemytnicy ludzi.

Salwador. Zwłoki w ogrodzie byłego policjanta

Minister sprawiedliwości Salwadoru Gustavo Villatoro powiedział, że szczątki zostaną skompletowane, a następnie poddane testom DNA, aby potwierdzić ich tożsamość. Ekshumacja może zająć miesiąc. Chavez został wyrzucony z policji w 2005 r. Szef policji Mauricio Arriaza Chicas powiedział, że były funkcjonariusz swoje ofiary miał wyszukiwać w sieci i kusić ich wizją „amerykańskiego snu” o dobrobycie.

Przed domem Chaveza zebrało się dziesiątki ludzi, którzy wierzą, że ich zaginieni bliscy mogą znajdować się wśród ofiar. W zeszłym roku w Salwadorze zamordowano 70 kobiet. Dane policyjne za 2019 rok mówią o 111 zgonach. Przemoc wobec kobiet w Ameryce Łacińskiej miała się nasilić zwłaszcza podczas pandemii koronawirusa – twierdzą organizację, które pomagają takim ofiarom.

