Wypadek w oczyszczalni ścieków w Rosji. Liczba ofiar może wzrosnąć

We wsi Dmitriadowka w Rosji doszło do wypadku podczas prac remontowych przy oczyszczalni ścieków. Zginęło 10 osób, a osiem osób zostało hospitalizowanych. Śledczy sprawdzą, czy doszło do naruszenia przepisów bezpieczeństwa.

21 maja doszło do zatrucia 10 pracowników, którzy wykonywali prace remontowe przy oczyszczalni ścieków we wsi Dmitriadowka w Rosji. Dodatkowo osiem osób było hospitalizowanych. Na razie nie wiadomo, czy to ostateczna liczba ofiar. Pracownicy wciąż mogą być uwięzieni w obiekcie. W sprawie wszczęto dochodzenie. Rosyjski Komitet Śledczy zajmujący się badaniem poważnych przestępstw sprawdzi, czy doszło do naruszenia przepisów bezpieczeństwa przemysłowego. Według agencji RIA Nowosti podczas remontowych oczyszczalni ścieków doszło do wycieku metanu. Rosja. Wypadek podczas prac przy oczyszczalni ścieków Wypadki podczas prac remontowych przy instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych się zdarzają, ale rzadko dochodzi do tak dużej liczby ofiar śmiertelnych. Ciepła pogoda sprzyja gromadzeniu toksycznych substancji, takich jak azot, siarkowodór, dwutlenek węgla, metan i amoniak. Lokalny serwis 161.ru podał, że władze miasta Taganrogu obiecały w zeszłym roku, że do końca 2021 r. zakończą się prace remontowe rurociągu dostarczającego wodę pitną dla 350 tys. osób. Lokalne władze przeznaczyły na inwestycję 82 mln rubli (ok. 4,1 mln zł). Czytaj też:

