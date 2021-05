Tragiczna pomyłka w szpitalu. Amputowali pacjentowi niewłaściwą nogę

Do tragicznej pomyłki doszło w jednej z austriackich klinik w miejscowości Freistadt. 18 maja lekarze mieli przeprowadzić zabieg amputacji nogi u 82-letniego pacjenta. Mężczyzna miał mnóstwo schorzeń. W trakcie operacji doszło do poważnych uchybień i szeregu pomyłek. W efekcie medycy zamiast chorej, lewej nogi, amputowali pacjentowi zdrową, prawą nogę. Pomyłka została odkryta podczas zmiany opatrunku.

Oświadczenie szpitala we Freistadt

Przedstawiciele szpitala wystosowali oświadczenie, w którym zaznaczono, że przyczyną zdarzenia był błąd ludzki, do którego doszło jeszcze przed zabiegiem, gdy noga do zabiegu została oznaczana. „Jesteśmy głęboko zszokowani tym, co się stało. Przy każdym z zabiegów dokładamy wszelkiej możliwej staranności. Tym razem niestety doszło do fatalnej pomyłki” - napisano.

82-letni mężczyzna będzie się musiał poddać kolejnemu zabiegowi, tym razem amputacji lewej, chorej nogi. Mężczyźnie zaoferowano również pomoc psychologiczną.

