W programie z udziałem Obamy pojawił się wątek UFO. „Jestem niebywale poważny, są nagrania...”

Barack Obama, były prezydent Stanów Zjednoczonych, w programie „Late Late Show” Jamesa Cordena mówił o UFO (ang. unidentified flying object, w wersji polskiej: NOL, niezidentyfikowany obiekt latający).

Początkowo Obama utrzymywał żartobliwy ton na temat dziwnych zjawisk, ponieważ opowiadał, jak to tuż po objęciu urzędu prezydenta USA dopytywał administrację o „jakieś laboratorium”, w którym „trzymani są kosmici albo statek kosmiczny”. Odpowiedź była jednak negatywna. Później przeszedł na bardziej poważne wyznania.

Obama o UFO: Są nagrania i zapisy obiektów na niebie

Jak odnotowuje CNN, Barack Obama przyznał, że służby dysponują dziwnymi nagraniami, na których ujęto nieznane dotychczas obiekty. Wskazywał, że sposób ich poruszania się, zmiana trajektorii lotu, sprawiły, że nie można było ich przypisać do znanych ludzkości maszyn.

– Mówiąc poważnie, i już tutaj jestem niebywale poważny, są nagrania i zapisy obiektów na niebie, o których nie wiemy nawet, czym są. Nie potrafimy wyjaśnić, jak się poruszają, ich trajektorii. Nie miały też jakiegoś łatwego do wyjaśnienia wzoru (poruszania się – red.) – mówił Obama.

– Wydaje mi się, że nadal są osoby, które traktują to poważnie i próbują zbadać oraz wyjaśnić, co to jest – dodał były prezydent USA.

Należy tu zaznaczyć, że takie obiekty, opisywane przez Obamę, mogą być w rzeczywistości np. szpiegowskimi statkami powietrznymi itp.