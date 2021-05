Mińsk. Skandal wokół porwania samolotu Ryanaira. Morawiecki o akcie terroryzmu

Białoruskie władze wydały nakaz awaryjnego lądowania w Mińsku samolotu linii lotniczych Ryanair, który leciał z Aten do Wilna. Opozycjonista Franek Wiaczorka przekazał agencji BNS, że samolot Ryanaira został zmuszony do awaryjnego lądowania po podniesieniu myśliwca MiG-29 przez białoruskie wojsko.

Raman Pratasiewicz – kim jest?

Na pokładzie maszyny przebywał aktywista Raman Pratasiewicz. Mężczyzna jest opozycjonistą i autorem prowadzonego w serwisie Telegram kanału Nexta i Białoruski Mózg. Oba profile wpisano na przygotowaną przez reżim Łukaszenki listę działań o charakterze ekstremistycznym. Aktywista jest oskarżony w sprawie i karnej i umieszczony na liście osób "zaangażowanych w działalność terrorystyczną". Grozi mu nawet kara śmierci. Jak podaje BBC, mężczyzna miał powiedzieć jednemu ze swoich znajomych, że na lotnisku przed wylotem z Aten zaobserwował nietypowe zainteresowanie swoją osobą, a nieznany mężczyzna próbował zrobić zdjęcie jego paszportu.

Morawiecki o akcie terroru, Tusk krytykuje Łukaszenkę

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska oceniła, że reżim wymusił lądowanie samolotu Ryanair w Mińsku po to, aby móc zatrzymać Pratasiewicza, któremu grozi kara śmierci. W jej opinii „reżim naraził bezpieczeństwo pasażerów samolotu oraz całego lotnictwa cywilnego, by rozprawić się z człowiekiem, który był redaktorem największych niezależnych kanałów w Telegramie”.

Mateusz Morawiecki poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zwrócił się do szefa Rady Europejskiej o rozszerzenie agendy szczytu RE o punkt dotyczący natychmiastowych sankcji wobec reżimu Łukaszenki. „Porwanie cywilnego samolotu to bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu, który nie może pozostać bezkarny” – podkreślił szef polskiego rządu.

Według Donalda Tuska „Aleksandr Łukaszenka stał się zagrożeniem nie tylko dla obywateli swojego kraju, ale także dla bezpieczeństwa międzynarodowego”. „Jego akt państwowego terroryzmu wymaga natychmiastowej i zdecydowanej reakcji wszystkich europejskich rządów i instytucji” – stwierdził.

Co na to władze Białorusi?

Białoruskie władze twierdzą, że na polecenie głównodowodzącego do samolotu poderwano myśliwiec Mig-29, ponieważ wcześniej pojawiła się informacja, że na pokładzie maszyny znajduje się bomba. W komunikacie podkreślono, że Łukaszenka wydał rozkaz, aby samolot zawrócił, ponieważ obawiał się o życie i zdrowie pasażerów. Co więcej, w kanale Puł Pierwogo zbliżonym do prezydenta dodano, że Białoruś ocaliła i uratowała Europę przed katastrofą.

