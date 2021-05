Sprzeczne informacje o stanie Ramana Pratasiewicza. Nieoficjalnie: Trafił do szpitala

Białoruski opozycjonista Raman Pratasiewicz trafił do szpitala – podają niezależne media białoruskie. Pytany o sprawę na antenie TVN24 wiceszef MSZ Paweł Jabłoński potwierdził, że i do polskiego MSZ dotarł taki sygnał. Ojciec aktywisty informuje jednak, że doniesienia te mogą być celowym działaniem służb, gdyż rodzina nie posiada oficjalnych informacji na temat stanu Ramana Pratasiewicza. Do sprawy odniosło się także białoruskie MSW.