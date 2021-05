Unia Europejska nakłada sankcje na Białoruś. Jest zakaz przelotów nad UE

Jednym z tematów poruszonych podczas szczytu Rady Europejskiej jest kwestia nałożenia kolejnych sankcji na Białoruś. To reakcja na wymuszenie przez białoruskie władze lądowania w Mińsku samolotu należącego do linii lotniczych Ryanair. Działania reżimu Łukaszenki nie były przypadkowe – na pokładzie znajdował się opozycjonista Raman Pratasiewicz, który został aresztowany na lotnisku w Mińsku.

Jakie sankcje nałożyła UE?

Unijni przywódcy potępili działania białoruskich władz: zmuszenie samolotu do lądowania w Mińsku oraz zatrzymanie aktywisty Ramana Pratasiewicza. Podczas szczytu Rady Europejskiej podjęto decyzje o nałożeniu sankcji: wprowadzono zakaz przelotów rzez przestrzeń powietrzną UE dla białoruskich linii lotniczych i uniemożliwieniu im dostępu do portów lotniczych na terenie wspólnoty. Ponadto politycy zaapelowali do przewoźników z siedzibą w UE o unikanie przelotów nad Białorusią.

Ponadto wezwano Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) do pilnego zbadania sprawy. Wcześniej szefowa Komisji Europejskiej przekazała, że unijny pakiet ekonomiczno-inwestycyjny na rzecz Białorusi na kwotę 3 mld euro, który był gotowy do uruchomienia, został zamrożony. Poszerzona zostanie również lista nazwisk objętych sankcjami.

Przymusowe lądowanie Ryanaira

23 maja samolot linii Ryanair, który leciał z Aten do Wilna, dostał nakaz awaryjnego lądowania w Mińsku. Białoruskie władze utrzymywały, że jest podejrzenie, że na pokładzie maszyny jest bomba. Pojawiały się też inne doniesienia, jakoby Białoruś groziła zestrzeleniem samolotu, jeśli ten nie wyląduje awaryjnie w stolicy kraju.

Działania Mińska były nieprzypadkowe – na pokładzie samolotu był 26-letni Raman Pratasiewicz, dziennikarz, opozycjonista, który prowadził m.in. niezależny kanał Nexta w serwisie Mężczyzna podróżował z Aten do Wilna cywilnym samolotem, a po sprowadzeniu samolotu na ziemię został zatrzymany przez białoruskie służby.

