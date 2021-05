Biden o sytuacji na Białorusi: Skandaliczne wydarzenie. Haniebne ataki na opozycję i wolność prasy

Joe Biden w opublikowanym oświadczeniu stanowczo potępił wydarzenia, które miały miejsce na Białorusi, dotyczące zmuszenia samolotu linii lotniczych Ryanair do awaryjnego lądowania i aresztowania białoruskiego opozycjonisty Ramana Pratasiewicza. Zadaniem prezydenta USA to bezpośrednie pogwałcenie norm międzynarodowych.

– Stany Zjednoczone potępiają w sposób najbardziej zdecydowany zawrócenie samolotu i aresztowanie Ramana Pratasewicza. To skandaliczne wydarzenie i nagranie wideo, którego dokonał, jak się wydaje pod przymusem, są haniebnymi atakami na opozycję polityczną i wolność prasy – ocenił Biden, nawiązując do nagrania zamieszczonego przez białoruskie władze.

Prezydent USA wezwał do uwolnienia aktywisty i „setek więźniów politycznych, którzy są niesprawiedliwie przetrzymywani przez reżim Łukaszenki” .

Biden chwali działania Unii Europejskiej

Prezydent Biden pochwalił decyzję przywódców Unii Europejskiej o nałożeniu sankcji na Białoruś.

– Dołączam do wielu wezwań do międzynarodowego śledztwa w celu ustalenia wszystkich faktów w tej sprawie. Z zadowoleniem przyjmuję wiadomość, że Unia Europejska wezwała do wprowadzenia ukierunkowanych sankcji gospodarczych – stwierdził Biden. – Zwróciłem się do moich doradców, aby zbadali i przedstawili mi możliwości pociągnięcia winnych do odpowiedzialności, w ścisłym współdziałaniu z Unią Europejską, innymi partnerami i organizacjami międzynarodowymi – dodał.

Prezydent USA pochwalił też odwagę i determinacje Białorusinów walczących o demokrację i prawa człowieka. Zapewnił, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierać ludność Białorusi w ich walce.

Czytaj też:

Samoloty PLL LOT nie będą korzystać z białoruskiej przestrzeni powietrznej