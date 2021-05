„Co, mało nam Czarnobyla?” Łukaszenka o alarmie bombowym i „polskich adresach IP”

Prezydent Białorusi po raz pierwszy odniósł się publicznie do sprawy porwania samolotu Ryanair lecącego z Aten do Wilna. Maszynę zmuszono do awaryjnego lądowania pod pretekstem alarmu bombowego, a z pokładu zabrany został Raman Pratasiewicz, współtwórca krytycznego wobec reżimu Łukaszenki kanału NEXTA. Aresztowano także jego partnerkę, Sofię Sapiegę.

Łukaszenka: Przekroczono granicę ludzkiej moralności

– Tak jak przewidywaliśmy, nieżyczliwe nam osoby z zewnątrz i działające w kraju zmieniły metody atakowania naszego państwa. Przekroczyły już wiele czerwonych linii, przeszły granicę zdrowego rozsądku i ludzkiej moralności – skomentował Alaksandr Łukaszenka na forum parlamentu. Ocenił, że jest to „już nie wojna informacyjna, ale nowoczesna wojna hybrydowa” . – Trzeba zrobić wszystko, żeby nie przerodziła się w gorącą wojnę – dodał. Zapowiedział też, że wkrótce przedstawione zostaną rzekome dowody na działanie wspomnianych wrogich jednostek.

Komentując to porwanie samolotu Ryanair, Alaksandr Łukaszenka podczas spotkania z parlamentarzystami tłumaczył, że maszyna została zawrócona w pobliżu Białoruskiej Elektrowni Jądrowej w Ostrowcu. – Co by było, gdyby nagle systemy bezpieczeństwa elektrowni zostały postawione w stan pełnej gotowości? – pytał. – Mieliśmy 123 pasażerów z różnych krajów i 6 członków załogi, którzy znajdowali się w powietrzu w sytuacji zagrożenia – tłumaczył dodając, że elektrownia była w pobliżu trasy przelotu samolotu.

Prezydent Białorusi o „polskich IP”