Strzelanina w San Jose. Nie żyje dziewięć osób

Uzbrojony napastnik z nieznanych dotąd powodów zaczął strzelać do ludzi na terenie przedsiębiorstwa transportu publicznego w San Jose w Kalifornii. Jak opisuje ABC, strzelanina rozpoczęła się około 6.45 nad ranem czasu lokalnego.

Jak dotąd poinformowano o dziewięciu ofiarach (w tym napastniku), nie wiadomo, ile osób jest rannych. ABC pisze, że sprawca był pracownikiem przedsiębiorstwa. Laurie Smith, szeryf hrabstwa Santa Clara, przekazała, że „nie wiadomo” jak zginął napastnik.

Strzelanina w San Jose. Sporo niewiadomych

Obiekt, na terenie którego doszło do strzelaniny, to centrum kontroli tranzytu. Znajdują się tam m.in. bocznice dla pociągów, plac remontowy itp. Pojawia się wiele niejasności, kalifornijska policja nie wie np., czy do strzelaniny doszło w pomieszczeniach czy na zewnątrz budynku.

Teren przedsiębiorstwa jest otoczony przez policję, agencja Reutera donosi natomiast, że na miejscu pracują policyjni pirotechnicy. Powodem jest znalezienie „co najmniej jednego” ładunku wybuchowego – przekazał Russel Davis zastępca szeryfa hrabstwa Santa Clara.