Andrzej Duda krytycznie o Rosji. Zdecydowana odpowiedź rzecznika Kremla

W środę 26 maja prezydent Andrzej Duda w ramach wizyty w Gruzji odwiedził linię rozgraniczenia między Gruzją a tzw. Osetią Południową, gdzie stacjonuje Misja Obserwacyjna UE (Region Cchinwali w Odzisi). W listopadzie 2008 roku wizytował tam również prezydent Lech Kaczyński.

Andrzej Duda: Rosja nie jest normalnym krajem

Podczas pierwszego dnia wizyty w Gruzji Andrzej Duda w krytyczny sposób ocenił działania, które podejmuje Rosja. – Rosja nie jest normalnym krajem, nie jest państwem, które się normalnie zachowuje. Jest państwem-agresorem. To widać w takich miejscach, jak to – oznajmił prezydent i dodał, że „wymaga to zdecydowanych działań ze strony wspólnoty międzynarodowej”.

Pieskow odpowiada na słowa prezydenta Dudy

Wypowiedzi polskiego prezydenta nie pozostawił bez komentarza rzecznik Kremla. – Bardzo źle czujemy się z taką retoryką – rozpoczął Dmitrij Pieskow, którego o ocenę słów Andrzeja Dudy zapytali dziennikarze. – Taka retoryka nam się nie podoba i jest nie do przyjęcia – dodał w dalszej części wypowiedzi, cytowanej przez agencję TASS.

