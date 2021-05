Boris Johnson wziął w sekrecie ślub. Wybranką premiera jest 33-latka

Jak podkreśla BBC, choć cała ceremonia była owiana tajemnicą, wiele wskazuje na to, że rzeczywiście się odbyła. Zaślubin premiera nie potwierdzają na razie służby prasowe Downing Street. Sekret Borisa Johnsona zdradzili za to inni brytyjscy politycy. Minister ds. zabezpieczenia socjalnego Therese Coffey w tweecie złożyła gratulacje Johnsonowi i Symonds z okazji ich śluu. Z życzeniami pospieszyła także liderka Demokratycznej Partii Unionistycznej Arlene Foster.

O szczegółach ślubu 56-letniego premiera i jego 33-letniej wybranki pisze „Mail on Sunday”. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że w ceremonii uczestniczyło zaledwie 30 gości, czyli tylu, ilu maksymalnie dopuszczają covidowe restrykcje. Ceremonia odbyła się w obrządku katolickim, przewodniczył jej ksiądz Daniel Humphreys.

Boris Johnson i Carrie Symonds. Historia związku

Boris Johnson we wrześniu 2018 roku poinformował o rozwodzie ze swoją wieloletnią żoną, Mariną Wheeler. Związek Carrie Symonds i premiera Wielkiej Brytanii wyszedł na jaw w początkach 2019 roku. Para pozostawała w bliskich stosunkach od 2012 roku, kiedy to Symmonds pracowała w sztabie Johnsona w czasie, gdy ten ubiegał się o reelekcję na stanowisko burmistrza Londynu. Wybranka premiera pochodzi z zachodniego Londynu, ukończyła University of Warwick, pracowała w PR-ze politycznym i marketingu.

W lutym 2020 roku para ogłosiła zaręczyny i poinformowała, że spodziewa się dziecka. Syn premiera Wielkiej Brytanii Wilfred, urodził się w kwietniu.

Jak podkreśla „The Telegraph” , Carrie Symonds była pierwszą partnerką premiera Wielkiej Brytanii, która oficjalnie wprowadziła się do siedziby premiera przy 10 Downing Street, nie mając z nim ślubu.

