Pilot ukarany za „obsceniczne zachowanie” w trakcie lotu. Świadkiem była jego koleżanka

Sprawa 60-letniego obecnie Michaela Haaka toczyła się przed sądem w Maryland. Postępowanie dotyczyło zdarzenia, do którego doszło w trakcie lotu z Filadelfii do Orlando, który odbył się 10 sierpnia 2020 roku. W toku śledztwa ustalono, że gdy samolot wszedł na wysokość przelotową, Haak włączył autopilota, opuścił fotel, rozebrał się częściowo i oglądał firmy pornograficzne na laptopie. Mężczyźnie nie przeszkadzało to, że w kokpicie znajdowała się jeszcze jedna osoba – druga pilot. Michael Haak spotkał wspominaną kobietę pierwszy raz w życiu.

Pilot ukarany za obnażanie się w trakcie lotu

Uzasadniający wyrok dla pilota, prokurator Michael Cunnigham podkreślił, że druga pilot „miała prawo nie być obiektem takiego zachowania, niezależnie czym byłoby ono spowodowane” . Sam Haak tłumaczył, że jego postępowanie miało być formą żartów między nim i drugą pilot, na które spotkana przez niego po raz pierwszy kobieta miała wyrazić zgodę.

Sędzia Mark Coulson nie przyjął tej wersji wydarzeń i ukarał mężczyznę grzywną wysokości 5 tys. dolarów. Podkreślił, że zachowanie pilota nie tylko przysporzyło traumy jego współpracownicy, ale też naraziło na niebezpieczeństwo pasażerów. Nim doszło do szokującego incydentu, Michael Haak był pilotem przez 27 lat. W zeszłym roku przeszedł na emeryturę.

Czytaj też:

Polska para podbija światowe porno i się tego nie wstydzi. „To nasze życie, biznes i misja”