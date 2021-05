Ex-żołnierz ostrzelał policjantów i uciekł do lasu. Poszukują go setki mundurowych

29-letni były francuski żołnierz, który był skazany za przemoc domową, przyszedł do swojej byłej partnerki w Lardin-Saint-Lazare we Francji i zaatakował jej obecnego partnera. Kiedy na miejscu pojawili się żandarmi, zaczął do nich strzelać, po czym uciekł do lasu. Trwa obława. Według służb poszukiwany „ma ze sobą strzelbę do polowania na grubą zwierzynę, która jest naładowana potężną amunicją”. AFP podała, że chodzi o Winchester, kalibru 30-30 mm.

Obławę prowadzi ponad 300 funkcjonariuszy. Obszar poszukiwań patrolują dodatkowo cztery helikoptery. Poszukiwany mężczyzna służył w wojsku między 2011 a 2016 rokiem. Według informacji podanych przez żandarmerię, ma 29 lat. Lokalne władze nakazały okolicznym mieszkańcom pozostanie w domach.

