13-latka próbowała nagrać popularne na TikToku wideo. Doznała poważnych oparzeń

Sprawę opisuje ABC News. Jak czytamy, do zdarzenia doszło w połowie maja, jednak teraz rodzina dziewczynki zdecydowała się o wszystkim opowiedzieć, by przestrzec innych rodziców. – Byłam w salonie, kiedy usłyszałam, jak córa krzyczy moje imię – wspomina matka 13-latki. – Otworzyłam drzwi do łazienki i wszystko się paliło. Destini, rzeczy w łazience – mówi.

Jak się okazało, 13-latka usiłowała w łazience wykonać popularny na TikToku challenge. Wideo polega na przygotowaniu świecy, zapalniczki i alkoholu i narysowaniu na lustrze kształtu, który dzięki wspomnianym przedmiotom ma się zapalić.

13-latka doznała poważnych obrażeń

Podczas próby wykonania zadania, 13-latka podpaliła jednak samą siebie i pomieszczenie, w którym się znajdowała. Jak podaje ABC News, dziewczynkę uratowała jej matka, która wyciągnęła nastolatkę z łazienki i zerwała z niej płonące ubrania. Nastolatka trafiła do szpitala. Okazało się, że dziewczynka ma oparzenia trzeciego stopnia, musiała przejść szereg operacji przeszczepu skóry. Jak informuje matka dziewczynki, to jeszcze nie koniec, gdyż nastolatka będzie wymagała długiego i skomplikowanego leczenia w przyszłości.

