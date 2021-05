Nawalny uznany za więźnia „skłonnego do ucieczki”. Opozycjonista składa skargę

W ubiegłym tygodniu Aleksiej Nawalny za pośrednictwem łącza internetowego wziął udział w posiedzeniu sądu, na którym przedstawił swoje zarzuty co do warunków panujących w kolonii karnej. Opozycjonista twierdzi, że służba więzienna odmawia przekazania mu wysyłanych do niego książek, a także cenzuruje gazety, które do niego trafiają. Przypomnijmy – Aleksiej Nawalny został skazany przez sąd w Moskwie na 3,5 roku w kolonii karnej. Zarzucano mu defraudację.

Więzień „skłonny do ucieczki”?

Aleksiej Nawalny kwestionuje także nadanie mu statusu więźnia „skłonnego do ucieczki”. Jego skargę rozpatruje sąd w obwodzie włodzimierskim w Rosji. Nadanie wspomnianego statusu sprawia, że więzień musi się liczyć z dodatkowymi restrykcjami. Na początku pobytu Nawalnego w kolonii karnej w Pokrowie odwiedzał go strażnik więzienny, który przychodził do osadzonego co godzinę, aby sprawdzić jego obecność. Strażnik składał meldunek, przez co osadzony budził się, co było dla niego uciążliwe.

Z informacji, które miał przekazać jeden z przedstawicieli służby więziennej, wynikało, że status więźnia „skłonnego do ucieczki” zwykle obowiązuje przez pół roku, a po trzech miesiącach specjalna komisja może zdecydować, czy należy go cofnąć, czy utrzymać. W międzyczasie jednak Nawalny został przewieziony do szpitala więziennego w innym zakładzie karnym, a ponieważ zmienił miejsce pobytu, istnieje możliwość, że po powrocie do Pokrowa okres trzech miesięcy będzie liczony od początku.

